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В Думу внесён закон, позволяющий генпрокурору лишать лицензии СМИ

Пленарное заседание Госдумы, архивное фото 

На рассмотрение депутатов Госдумы внесён законопроект, наделяющий генерального прокурора России и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения ими "фейков" о российских военных и их "дискредитации", призывов к санкциям, а также информации, в которой содержится "явное неуважение к обществу, государству и Конституции Российской Федерации".

В случае принятия закона, его действие будет распространяться на СМИ даже в том случае, если они перепечатывают материалы других изданий или просто цитируют сторонних журналистов.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 50 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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