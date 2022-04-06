В Думу внесён закон, позволяющий генпрокурору лишать лицензии СМИ

На рассмотрение депутатов Госдумы внесён законопроект, наделяющий генерального прокурора России и его заместителей правом признавать регистрацию СМИ недействительной и прекращать действие лицензии на теле- и радиовещание в случае распространения ими "фейков" о российских военных и их "дискредитации", призывов к санкциям, а также информации, в которой содержится "явное неуважение к обществу, государству и Конституции Российской Федерации".

В случае принятия закона, его действие будет распространяться на СМИ даже в том случае, если они перепечатывают материалы других изданий или просто цитируют сторонних журналистов.

После российского вооружённого вторжения на территорию Украины власти РФ ввели новый закон об административном и уголовном наказании за "дискредитацию действий российской армии" и "публичном распространении заведомо ложной информации" о российских военных. Обвиняемым по этим статьям грозят как крупные штрафы, до 50 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 15 лет. Возбуждены уже десятки таких дел.