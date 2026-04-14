"В дверь стучат, говорят – полиция". Продюсера российских телеканалов обвинили в призывах к терроризму

44-летняя Капитолина Аверина, журналист и продюсер российских телеканалов находится под стражей в СИЗО-1 Калужской области. Ее преследуют по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичные призывы к терроризму. Детали засекречены, все участники процесса находятся под подпиской о неразглашении. Известно, что следствие вменяет ей "очень резкие" комментарии и призывы "бомбить Москву" на форумах телеграм-каналов, говорит источник, знакомый с делом. Эмоциональные высказывания Авериной были связаны с гибелью ее гражданского супруга, воевавшего за Украину, объясняют ее друзья.

Последние годы Аверина работала в медиа с развлекательным контентом: на программе "Без комплексов" у Лолиты Милявской на Первом канале, в "Беременна по обману" на канале "Ю", продюсировала "Тайны Чапман" на РенТВ, снимала фильмы для телеканала "Звезда". Работа на российских телеканалах не мешала ей придерживаться оппозиционных взглядов, говорят ее знакомые. После начала войны в Украине, Капитолина закрыла свою страницу в Фейсбуке, но все четыре года репостила там антивоенный контент и комментировала происходящее на форумах.

"Крик на фоне всего, что происходит"

Капитолину задержали 5 февраля 2026 года в Ивангороде, на границе с Эстонией, куда она приехала навестить свою 71-летнюю мать Татьяну Аверину. Капитолина – коренная москвичка. Но еще после аннексии Крыма, рассказывают друзья семьи, Аверины собирались перебираться в Эстонию – купили там квартиру, когда продали московскую, старшая сестра Капитолины получила учебную визу. Однако планы были разрушены сначала эпидемией коронавируса, затем – войной. Им как россиянам не продлили вид на жительство.

– В феврале она приехала к матери, чтобы повидаться, потому что та уже практически не выходит из дома – здоровье не позволяет. И вот оттуда ее и забрали, – рассказывает Наталья, близкая подруга Татьяны Авериной (мы не называем фамилии собеседников из соображений их безопасности – СР). – Это было утром, все спали. Капа разбудила Таню, говорит: "Мам, там в дверь стучат, говорят – полиция". Она не придала значения, потому что тут постоянно кто-то ходит: то газ проверяют, то счетчики. Накинула халат, открыла – стоит участковый. Говорит, что нужно поговорить насчет соседки сверху, якобы на нее жалобы. Она, говорит, удивилась: "Какие жалобы, нормальный человек живет". И в этот момент просто врываются люди в масках. Прямо врываются. Без предупреждения. Без паузы. Они моментально зашли, и первое, что сделали – вырвали у Капы из рук телефон. Никто даже не успел понять, что происходит: "В чем дело?". Силовики матери говорят: "Вам не нужно ничего знать, нам нужна она".

Затем люди в масках показали постановление: возбуждено уголовное дело, "призывы к терроризму", статья 205.2 УК РФ.

– И начали зачитывать этот комментарий – про "бомбить Москву", про "русню". Ну да, это эмоционально, конечно. Но это же не призыв в реальности, это крик. Крик на фоне всего, что происходит, – пересказывает Наталья. – Они говорят: "Это публичное высказывание". А кому она это сказала? Если я завтра напишу "прыгайте с десятого этажа", вы что, пойдете прыгать? Это так унизительно… Они в этих масках, лица закрыты, Таня спросонья, в одном халате стоит… Они все забрали – телефоны, планшеты. Капе даже толком не дали собраться, только пальто накинуть. И все.

С тех пор мать дочку ни разу не видела. Силовики, задержавшие Капитолину, сказали, что повезут ее в Кингисепп, город в Ленобласти. Матери сообщили: "Можете приехать". Но когда Татьяна Аверина туда добралась, ей даже не открыли дверь в отделении полиции. С тех пор у них связь только через письма. В апреле срок содержания Капитолины под стражей был продлен еще на два месяца.

– Она пишет, что держится. Мать ей пишет: держись, не показывай слабость, не плачь перед ними. Татьяне очень тяжело. Она говорит: "Я в комнату, где она жила, не могу зайти. Физически не могу". При этом, Татьяна очень поддерживает дочку и гордится тем, что она "не прогнулась", не поддержала войну. Сама она придерживается похожих взглядов – читает независимые СМИ, следит за новостной повесткой, – рассказывает Наталья.

"Она себя не предавала и за это села"

В мае 2023 года под Работино погиб военнослужащий ВСУ Юрий Стратий, гражданский супруг Капитолины Авериной. Они были вместе больше 20 лет.

Работино – маленькое село в Запорожской области, на южном направлении фронта (между Ореховом и Токмаком). До войны там жили буквально несколько сотен жителей. Сегодня села нет – фронт прошел по нему несколько раз в ту и другую сторону.

– Это был ее человек, – говорит Наталья. – Очень хороший парень. Добрый. Собаки Авериных его обожали, он с ними гулял, вообще очень теплый был человек. У него мама в Украине жила, он сам оттуда, из района Карпат. Они познакомились, когда он приезжал в Москву. Потом она ездила к нему туда. У них была настоящая близость, не формальная, не "встречались-расстались".

Когда началась война, Юрий сразу пошел воевать, и с первого дня был на фронте.

– Его гибель в мае 2023 года просто переломила Капу. Татьяна тоже переживала – она считала Юру членом семьи. Капа после этого говорила: "Я не хочу здесь жить. Я ненавижу все это. Они Юру убили". Она после его гибели стала другой. У нее как будто все внутри окончательно перевернулось. Если до этого еще были какие-то полутона, то после – нет. Всё стало черно-белым, – говорит Наталья.

Друзья уговаривали Капитолину быть осторожнее, особенно в сетях.

– Я понимаю, что гибель родного человека может вынести абсолютно полностью любого, – говорит Анастасия, подруга и коллега Авериной. – Но я точно знаю, что она никогда в жизни никому не желала зла. Если у нее были какие-то экспрессивные посты, то это всегда было на эмоциях. Ее беда в том, что она излишне эмоциональная и очень чуткая. У нее устаревшие, неактуальные сейчас понятия про дружбу, любовь, хорошее и плохое, – говорит Анастасия.

По ее словам, Аверина даже в развлекательных программах проникалась проблемами своих героев – "не использовала их, а пыталась помочь им по мере возможности и после эфира, кому-то и свои деньги посылала".

Один из последних проектов, которым до 2021 года занималась Капитолина Аверина, было шоу "Тайны Чапман" на РенТВ.

– Она была увлеченным и ответственным профессионалом, – говорит сценарист шоу Юлия. – Капа меня поражала тем, насколько она была включена. И на стадии разработки, поиска экспертов, и после съемок. С холодным носом ни к чему не относилась, не была равнодушна.

Но война по касательной затрагивала и развлекательный контент.

– Она писала сценарии в шоу "Беременна по обману". Да, это был развлекательный контент, но и в нем было много участников "СВО" (специальной военной операции, как российские власти называют войну с Украиной – СР). Ей там было тяжело, конечно. Она говорила, что " я нигде не своя": ни среди тех, кто уехал, ни среди тех, кто остался. Хотя у нее есть армянское гражданство, могла бы уехать в Армению, но осталась из-за больной матери, которой надо было помогать, – рассказывает Анастасия.

Сейчас она переписывается с Капитолиной. Пишет ей в СИЗО: "это не вся жизнь, это только отрезок, совсем небольшой отрезок. Мы это все переживем. Уже случилось то, что случилось".

Капитолина из СИЗО отвечает: "Мне невероятно помогает редакторский опыт, который у меня есть, потому что я здесь могу общаться с людьми как с героями".

– Она, конечно, сейчас не герой реалити – шоу. Но она представляет, что как редактор рулит на площадке. И все еще продолжает что-то решать в своей жизни, даже находясь за решеткой, – говорит Анастасия. – Мне кажется, когда человек оказывается в СИЗО, он имеет право о чем угодно пожалеть. Но при этом, зная ее, мне кажется, что для нее есть утешение в том, что она себя не предавала и за это села.

Хотя, Аверина – москвичка, ее дело ведет калужское ФСБ.

– В таких делах, связанных с комментариями в интернете, место совершения предполагаемого преступления определить трудно: сообщения публикуются онлайн, IP-адрес может меняться. Поэтому следствие пошло по самому простому пути: дело оставили за теми, кто первым обнаружил публикации, – объясняет юрист на словиях анонимности. – В данном случае это были калужские силовики, и расследовать эпизод им удобнее у себя. Подобные дела о комментариях сейчас для следствия не в приоритете: на фоне дел о диверсиях, вербовке и подготовке терактов они считаются менее значимыми. Поэтому Москва забирать это дело к себе и не стала.

Статья 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма) предполагает крупный штраф или лишение свободы на срок от 5 до 7 лет заключения. Вторая часть – те же действия, совершенные через СМИ или интернет, считается более жесткой. Именно по ней и возбуждается большая часть уголовных дел об оправдании терроризма. С началом войны вместо штрафов суды стали в основном приговаривать людей к реальному лишению свободы.

В актуальной антивоенной базе ОВД-Инфо сейчас 1371 фигурант уголовных дел за антивоенную позицию. Из них 322 человека проходят именно по 205.2, причем 298 – по части 2, то есть за интернет-высказывания.

В последние два года 205.2 была самой распространенной уголовной статьей среди новых политических преследований: в 2024 году по 205.2 было начато 147 новых дел, в 2025 году – 102. Если учитывать, что общее число новых политически мотивированных уголовных преследований ОВД-Инфо оценивает в 798 за 2024 год и 522 за 2025-й, то каждое пятое новое политическое уголовное преследование – это статья об оправдании терроризма.

По этой статье в настоящее время осуждены режиссерка Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, депутат Мосгордумы лексей Горинов (приговор по 205.2 за разговор с сокамерниками о взрыве на Крымском мосту он получил, уже находясь в заключении по делу о "фейках" об армии). Заочно преследуются студентка из Архангельска Олеся Кривцова – она покинула Россию из под домашнего ареста, и писатель Борис Акунин. Его дело еще на стадии возбуждения и розыска. За оправдание терроризма был арестован пианист, композитор Павел Кушнир. 28 июля 2024 года умер в СИЗО после продолжительной голодовки.