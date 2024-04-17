В Джанкое произошли взрывы возле военного аэродрома. Возник пожар

Очевидцы сообщают о взрывах в районе военного аэродрома Джанкоя в аннексированном Крыму утром 17 апреля. В местных телеграм-каналах публикуют видео пожара, судя по кадрам, он вспыхнул на большой площади.

Официальной информации о том, что произошло, нет.

Возле Джанкоя находится российский военный аэродром, где базируются ударные вертолёты. В самом городе и рядом размещены ещё ряд военных объектов и железнодорожный узел, используемый российскими военными.

По данным местных жителей, сразу несколько громких взрывов были слышны около четырёх часов утра по местному времени, первый – примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе военного аэродрома начался пожар. Судя по фото, с места взрыва поднимается огонь и густой дым.

Мониторинговая группа паблика "Крымский ветер" сообщает, что спутник зафиксировал шесть очагов на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним, и публикует фото снимка.

По словам местных жителей, взрывы произошли до объявления воздушной тревоги.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было временно остановлено, причина неизвестна. Позже Минтранс аннексированного Крыма сообщил, что участок автомобильной дороги Джанкой – Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд.

На военном аэродроме в Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого в Джанкое базируются вертолеты пограничной службы ФСБ России. Ранее на летном поле также фиксировали пусковые установки С-300/С-400.