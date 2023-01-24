Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Джанкойском районе Крыма проходят обыски у крымских татар

В аннексированном Крыму с 4 утра 24 января проходят обыски в домах нескольких крымских татар. Жители Джанкойского района сообщили "Крымской солидарности", что сотрудники российских силовых органов проводят обыски по меньшей мере по шести адресам.

По данным Крым.Реалии, обыски проходят у Экрема Кроша в селе Ближнегородское, Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова в селе Тимофеевка, Османа Абдуразакова в селе Днепровка, Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова в Джанкое. Пока не известно, с чем связаны обыски, и обвиняют ли в чём-то крымских татар.

Экрем Крош – родной брат активиста и политзаключенного Энвера Кроша. Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из так называемой джанкойской группы в "деле крымских мусульман", осуждённых по обвинению в причастности к организации "Хизб-ут-Тахрир", которую власти России считают террористическими.

Экрем Крош занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Леман Зекирьяев и Осман Абдуразаков – строители.

Российские правоохранительные органы пока не сообщали о проведении обысков в Джанкойском районе.

  • С момента аннексии Крыма в 2014 году десятки крымскотатарских активистов были осуждены в России по различным обвинениям, в том числе в участии в деятельности террористической организации. Представители крымских татар и власти Украины говорят о систематических репрессиях по национальному признаку.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG