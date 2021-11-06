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В ЕАО работники скорой помощи решили привиться, а не увольняться

Несколько работников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), которые ранее намеревались уволиться в связи с нежеланием вакцинироваться, согласились сделать прививки. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

В правительстве области считают, что на медицинский персонал повлиял состоявшийся разговор с начальством - заместителем председателя правительства Еврейской автономной области, начальником департамента здравоохранения и главным врачом станции скорой помощи.


Поводом для массовой подачи заявлений стало постановление начальника регионального управления Роспотребнадзора - он потребовал от всех работников сферы здравоохранения и ряда других отраслей привиться от COVID-19. Те, кто откажется вакцирироваться, подлежали отстранению от работы или переводу на удалённую работу. В ответ на это требование, 27 сотрудников скорой помощи, в том числе фельдшеры, медсестры, уборщицы и водители решили уволиться.

В субботу, 6 ноября, депутат Облученского районного собрания от КПРФ Иван Краснослободцев заявил, что все, кроме двух работников, забрали заявления об увольнении.

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