В ЕАО священник и звонарь осуждены за растление малолетних

В Еврейской автономной области суд приговорил священника и его помощника-звонаря к длительным срокам лишения свободы - за растление более 50 мальчиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд приговорил бывшего настоятеля храма иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова)к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Звонарь получил 12 лет колонии строгого режима. Оба служили в храме святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района.

Абрамов был задержан в конце 2019 года. С подозрениями в его адрес обратилась в Следственный комитет одна из местных жительниц. Иеромонах Спиридон работал с детьми с 2007 года. Следствие выяснило, что в растлении детей участвовал и его помощник — звонарь Сергей Моос.

Зампредседателя Синодального отдела по связям с общественностью и СМИ Московского патриархата, Вахтанг Кипшидзе, заявил, что РПЦ выступает за всестороннее расследование этого дела.