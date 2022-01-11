В ЕАО заключенных пообещали "ломать" за жалобы на ФСИН

Администрация исправительной колонии № 10 в Еврейской автономной области пообещала наказывать заключенных, если они пожалуются на вымогательства или пытки сотрудникам прокуратуры или Общественной наблюдательной комиссии. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает правозащитный проект Gulagu.net.

По данным правозащитников, в колонии состоялась встреча, на которой заключенные-активисты сообщили остальным осужденным, что в ближайшее время колонию посетят сотрудники прокуратуры, Общественной наблюдательной комиссии и аппарата Уполномоченного по правам человека. "У всех будут спрашивать про вымогательства, пытки и прочее, если кто-то скажет, что-то против администрации колонии, то после отъезда проверяющих, этих осуждённых будут ломать, а отряд лишится всего. Поэтому лучше сказать, что у всех всё хорошо", - сказано в сообщении.

Кроме того, утверждается, что в чаты в мессенджерах, где состоят сотрудники регионального управления ФСИН, руководство прислало сообщение с инструкциями, как нужно вести себя при проверке. От них требуют говорить, что "все хорошо, никто никого не притесняет, деньги никто не собирает". Если же они не согласны с требованиями начальства, то могут подать рапорт об увольнении. "Поверьте, на ваше место стоит очередь желающих", - цитирует сообщение Gulagu.net. Отмечая при этом, что официальной информации о проведении проверок в Еврейской автономной области не было.

В 2021 году основатель Gulagu.net Владимир Осечкин и его коллеги опубликовали две части ведомственного архива ФСИН с записями пыток заключенных. Первая часть в основном касалась пыток в саратовской тюремной больнице, вторая - насилия над заключенными в красноярской ИК-17. После публикации видео с пытками в Саратове Следственный комитет завел несколько уголовных дел, глава ФСИН Александр Калашников и его заместитель Анатолий Якунин покинули посты.