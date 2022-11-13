В едином реестре "иноагентов" будут публиковаться их личные данные

Министерство юстиции России с декабря начнет публиковать ряд персональных данных лиц, включённых в списки так называемых иностранных агентов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, на документ обратили внимание "Ведомости".
На сайте министерства будут размещаться данные физических лиц-"иноагентов", а именно: дата рождения, фамилия и имя, а также отчество при наличии, ИНН и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) при наличии этих документов, основания включения в реестр с указанием конкретных норм закона и даты принятия решений Минюстом о включении человека в реестр и об исключении из него.
Похожие требования будут касаться юридических лиц, общественных и иных объединений.
Правозащитники отмечают, что публикацию подобной информации на сайте Минюста можно расценивать, как нарушение закона о зашите персональных данных. Статья 5 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", на которую в распоряжении ссылается Мишустин, устанавливает, что реестр "иноагентов" должен содержать лишь сведения о фамилии, имени, отчестве внесенного в него лица, отмечает Север.Реалии.
Минюст, как обратила внимания "Сота", на днях опубликовал проекты приказов, утверждающих порядок ведения реестров "иноагентов" и аффилированных с ними лиц. Согласно этим документам, в реестры будут включаться такие персональные данные, как адрес и паспортные данные, однако, судя по тексту проектов, эта информация не будет публичной.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц.
- Российское министерство юстиции ведёт сейчас сразу четыре списка иностранных агентов, добавляя в них НКО, журналистов и общественных деятелей, которые, по мнению правительства, получают иностранное финансирование и ведут политическую деятельность.
- В июле президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". После вступления закона в силу 1 декабря 2022 года в России будет действовать единый реестр "иностранных агентов" по единым правилам. Включать в него людей и организации власти смогут даже при отсутствии зарубежного финансирования — достаточно будет обнаружить в их деятельности "иностранное влияние".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.