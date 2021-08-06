В Эфиопии повстанцы захватили древний город из списка ЮНЕСКО

Повстанцы из эфиопского региона Тыграй захватили древний город Лалибела, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Би-би-си.

Город Лалибэла с населением менее 20 тысяч человек известен своими монолитными церквями, высеченными в камне.

Заместитель мэра Лалибелы Мандефро Тадессе заявил, что властям придётся сотрудничать с мятежниками, чтобы "гарантировать сохранение этого сокровища". По его словам, местные жители вынуждены были покинуть город, хотя обошлось без стрельбы.

Беречь культурное наследие Лалибэлы призвал и Госдепартамент США. Там высказали обеспокоенность боевыми действиями в Эфиопии.

В феврале сообщалось, что в Тыграе эритрейские военные расстреляли сотни мирных жителей. По данным источников, солдаты прямо на улицах казнили мужчин и мальчиков, а также учинили массовые грабежи.

Американские власти ранее заявляли, что акты жестокости и бесчеловечного обращения с мирным населением должны немедленно прекратиться. В Вашингтоне предупредили правительства Эфиопии и Эритреи, что пристально следят за развитием событий в зоне конфликта.

За время восьмимесячного конфликта, жертвами которого стали тысячи жителей Эфиопии, два миллиона человек покинули свои жилища, десятки тысяч бежали в Судан, сотни тысяч жителей страдают от недоедания и голода. В войне с одной стороны участвуют Эритрея и Эфиопия, а с другой – повстанцы Народного фронта освобождения Тыграя.

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