В Екатеринбурге из-за пожара из метро эвакуировали почти 400 человек

В Екатеринбурге из-за пожара на станции метро "Уралмаш" на улицу было эвакуировано 385 человек, в том числе 58 детей. Причиной возгорания региональное управление МЧС называет короткое замыкание в вентиляции. О пострадавших не сообщается.
Дым на станции появился около семи утра по местному времени. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что в вентиляционной камере горит кабель. К восьми утра по местному времени возгорание устранили.
На время работы пожарных для пассажиров был закрыт один из вестибюлей станции. Сообщается, что на данный момент работа метро восстановлена.
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