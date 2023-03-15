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В Екатеринбурге из-за пожара из метро эвакуировали почти 400 человек

Станция метро в Екатеринбурге (Архивное фото)

В Екатеринбурге из-за пожара на станции метро "Уралмаш" на улицу было эвакуировано 385 человек, в том числе 58 детей. Причиной возгорания региональное управление МЧС называет короткое замыкание в вентиляции. О пострадавших не сообщается.

Дым на станции появился около семи утра по местному времени. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что в вентиляционной камере горит кабель. К восьми утра по местному времени возгорание устранили.

На время работы пожарных для пассажиров был закрыт один из вестибюлей станции. Сообщается, что на данный момент работа метро восстановлена.

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