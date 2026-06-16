В Екатеринбурге на владельца телеграм-каналов составили протоколы

В Екатеринбурге в отношении администратора телеграм-каналов "Оппозиционер" и "Ящерица" Богдана Бухарина составили два протокола о демонстрации символики экстремистских и запрещенных организаций. При этом, по его словам, после задержания сотрудникам силовых структур удалось "захватить" его телеграм-каналы.

Бухарина задержали 14 июня на Северном вокзале Екатеринбурга, но впоследствии отпустили. Вместе с ним, как сообщил "7х7" живущий за границей журналист Елисей Слепеньков, задержали его друга по имени Андрей (фамилия не называется). Бухарин рассказал, что с ним до сих пор нет связи, и у него, скорее всего, изъяли компьютер и мобильный телефон.

Поводом для протоколов, по словам Слепенькова, стали опубликованные в мае и июне 2026 года посты об уголовных делах "за взаимодействие" с Фондом борьбы с коррупцией и Русским добровольческим корпусом. К обоим постам администратор прикрепил логотипы этих организаций, которые власти России считают террористическими.

Бухарин отметил, что после еще одного административного дела в его отношении могут возбудить уголовное дело. Он рекомендовал читателям телеграм-каналов удалить все сообщения, если они комментировали что-то в "Ящерице" или "Оппозиционере", добавив при этом, что цифровой след они уже оставили.

"От своих убеждений я не отказываюсь. Я считаю политику Владимира Путина вредной для России. Вор и убийца, как и полагается вору и убийце, должен сидеть в тюрьме", – добавил он.