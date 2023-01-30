В Екатеринбурге нашли останки 2 тыс. людей, убитых НКВД в 1930-е

Екатеринбургские археологи провели первые за 30 лет крупные раскопки на бывшем расстрельном полигоне НКВД. Были обнаружены 52 братские могилы, в которых лежат останки около двух тысяч казнённых в 1930-е годы.

Как сообщает издание It’s My City, захоронения на Московском тракте впервые были обнаружены в конце 1960-х в ходе строительных работ. Историки оценили его возможную площадь в примерно 75 гектаров. Масштабные раскопки на этом месте начались только сейчас.

На данный момент, по словам учёных, кости погибших остаются в захоронениях. Их дальнейшую судьбу должна решать администрация Свердловской области. Историки считают, что в будущем могильники нужно снова раскопать, а останки либо попытаться опознать, либо похоронить как безымянные, но с данью уважения памяти жертв. Они также говорят о необходимости дать территории полигона охранный статус, а любые строительные работы в этом районе производить под археологическим надзором.