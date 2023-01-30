Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Екатеринбурге нашли останки 2 тыс. людей, убитых НКВД в 1930-е

Иллюстративное фото

Екатеринбургские археологи провели первые за 30 лет крупные раскопки на бывшем расстрельном полигоне НКВД. Были обнаружены 52 братские могилы, в которых лежат останки около двух тысяч казнённых в 1930-е годы.

Как сообщает издание It’s My City, захоронения на Московском тракте впервые были обнаружены в конце 1960-х в ходе строительных работ. Историки оценили его возможную площадь в примерно 75 гектаров. Масштабные раскопки на этом месте начались только сейчас.

На данный момент, по словам учёных, кости погибших остаются в захоронениях. Их дальнейшую судьбу должна решать администрация Свердловской области. Историки считают, что в будущем могильники нужно снова раскопать, а останки либо попытаться опознать, либо похоронить как безымянные, но с данью уважения памяти жертв. Они также говорят о необходимости дать территории полигона охранный статус, а любые строительные работы в этом районе производить под археологическим надзором.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG