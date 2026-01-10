В Екатеринбурге неизвестные избили авторов канала "Прекрасная Россия"

В Екатеринбурге неизвестные жестоко избили Евгения Анисимова и Евгения Русских – авторов YouTube-канала "Прекрасная Россия", критически освещающего российскую политику и региональные проблемы. Об этом сообщил провластный региональный сайт Ura.ru со ссылкой на анонимного знакомого пострадавших и медицинские документы. Сообщаения подтвердили другие СМИ.

На журналистов напали в ночь на 8 января в Октябрьском районе города, куда Анисимов и Русских приезжали на деловую встречу.

По словам знакомого журналистов, в избиении участвовали восемь человек, "ничего не объясняя".

В травмпункте у Русских зафиксировали сотрясение мозга, переломы трёх ребер и носа. Анисимову будут делать операцию — у него сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и перелом скуловой кости, сообщает "Настоящее Время".

Редакция издания 66.ru направила в МВД запрос в связи с нападением. В ведомстве ответили, что проводят проверку.

В апреле 2024 года Анисимова задерживали по делу о клевете и распространении семейной тайны из-за двух роликов на канале "Прекрасная Россия", посвященных члену Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области Богдану Новороку. Суд назначил Анисимову запрет определённых действий.

В начале февраля 2025 года Анисимова задержали и отправили в СИЗО по делу о "разжигании ненависти" из-за "распространения материалов экстремистской направленности" (журналист якобы оскорблял сотрудников силовых структур и уроженцев Центральной Азии). Через два месяца содержание под стражей сменили на домашний арест, а еще через некоторое время — на подписку о невыезде. По этому делу проходил и Евгений Русских. По обоим делам приговоры пока не вынесены.