В Екатеринбурге около 30 человек вышли на пикет в защиту "Мемориала" 

В Екатеринбурге около 30 человек приняли участие в пикете портив ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и закона об "иностранных агентах".

Организаторы акции подавали уведомление на проведение пикета в центре города, однако городские власти разрешили его только на окраине, у входа в парк имени 50-летия ВЛКСМ. Отмечается, что в акции приняли участие глава екатеринбургского "Мемориала" историк Алексей Мосин и председатель областного отделения партии "Яблоко" Максим Петлин.

В ноябре Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международное общество "Мемориал" и его структурные подразделения за "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах".

В защиту "Мемориала" выступили Совет Европы, госсекретарь США Энтони Блинкен, десятки правозащитных групп, более 70 деятелей мировой культуры, несколько нобелевских лауреатов. Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой.

В правозащитном центре действия российских властей считают политическим давлением. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у "Мемориала", признанного Минюстом "иностранным агентом", давно "существуют проблемы в плане соблюдения норм законодательства".