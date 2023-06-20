В Екатеринбурге отпустили из СИЗО активиста Ширшикова

В Екатеринбурге суд освободил из СИЗО активиста и пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма из-за поста о погибшем в результате взрыва бомбы блогере Владлене Татарском. Ширшиков также был одним из последних, кто встречался с корреспондентом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем перед его задержанием в Екатеринбурге. Гершковича обвиняют в шпионаже, дела Ширшикова и Гершковича официально друг с другом не связаны.

Как сообщает екатеринбургское издание It’s My City, обвинения с Ширшикова не сняли, однако ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде "с учётом его личности и социального положения". Активиста не стали ограничивать в пользовании интернетом.

Ширшиков был задержан в апреле. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил его пост пиарщика в телеграме, в котором, по версии следствия, он одобрительно высказался о гибели Татарского.

Незадолго до задержания, в конце марта, активист встречался с Гершковичем во время его поездки в Екатеринбург и одним из первых сообщил об исчезновении журналиста - позднее выяснилось, что тот был задержан. ФСБ обвиняет Гершковича в сборе секретных сведений об оборонных предприятиях. Ширшиков же говорил, что Гершкович планировал писать об отношении жителей Урала к вторжению в Украину.

Эван Гершкович по-прежнему находится в московском СИЗО, несмотря на требования освободить его, с которыми выступили администрация США и ведущие американские СМИ.

Ранее Ярослав Ширшиков получил известность как один из лидеров протестов против строительства храма на месте городского сквера, завершившихся успехом протестовавших. Его также признали виновным в клевете на полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, которого Ширшиков назвал "польским шпионом".

В России в последние годы были возбуждены десятки уголовных дел по обвинению в оправдании терроризма, по ним выносились в том числе и приговоры к реальным срокам лишения свободы.