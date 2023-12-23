В Екатеринбурге полиция пришла на мероприятие "Пространство Политика"

В Екатеринбурге на мероприятие проекта "Пространство Политика" пришли сотрудники силовых структур. Об этом сообщают "Вечерние ведомости".

Участники проекта хотели обсудить произошедшие за год в городе события. Однако там появились люди с автоматами, которые заявили, что они из уголовного розыска, - сообщает "Настоящее Время".

Участники мероприятия рассказали, что всех присутствующих заводили в отдельную комнату "для удостоверения личности" под предлогом того, что среди них якобы есть "мошенники и люди в розыске". Адвокат Георгий Краснов рассказал, что сотрудники правоохранительных органов искали некую Дарью Сергееву. "Вызывали всех и уточняли, не являются ли участники мероприятия Сергеевой Дарьей. Фактически переписали всех участников мероприятия в свою базу", – сказал он.

"Вечерние ведомости" предполагают, что, вероятно, речь идет об учительнице из Арамили Дарье Сергеевой, против которой возбудили уголовное дело о так называемой повторной дискредитации российской армии. По данным издания, она давно уехала из России.

"Пространство Политика" – сеть молодёжных гражданских инициатив, которые, как заявляют создатели проекта, направлены на развитие культуры диалога, демократических ценностей и плюрализма мнений.