В Екатеринбурге полиция составила протокол на травести-актера

В Екатеринбурге полиция составила административный протокол по статье о нарушении порядка использования госсимволов России на травести-актёра Сергея Нечаева. Поводом для этого стало его исполнение российского гимна с флагом ЛГБТ в руках в одном из ночных клубов города. Об этом сообщает портал E1.ru.

Нечаеву, выступающему под псевдонимом "Бомба Киберсиси", грозит штраф в размере трёх тысяч рублей. Сам артист заявил, что он "патриот" и "не подумал, что люди могут воспринять это как неуважение к государственной символике и оскорбление". Представитель полиции Свердловской области заявил, что Нечаев, и руководство клуба "уже раскаялись в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции". Клуб в соцсетях принес извинения "перед всеми, кого оскорбило это выступление" и заявил, что артист совершил "бездумную ошибку".

На произошедшее отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал запретить в России все гей-клубы, а на их месте открыть детские мороженицы.

Сергей Нечаев выступает в ночных травести-шоу с 2002 года. До этого он служил в армии на Дальнем Востоке и участвовал во второй чеченской войне. Нечаев также работает в зоопарке, где ухаживает за хищниками.