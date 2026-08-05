В Екатеринбурге при взрыве ранен разработчик дронов "Упырь"

В Екатеринбурге в результате взрыва автомобиля серьёзно пострадал руководитель предприятия, на котором производят дроны для российской армии. Об этом в среду сообщают ряд российских СМИ, в том числе ТАСС, MASH и E1.RU. По данным источников этих изданий, пострадавший - Владимир Ткачук, чья фирма "Уралдронзавод" производит FPV- дроны "Упырь". Владимир Ткачук ранее демонстрировал этот БПЛА президенту Владимиру Путину и принимал участие в закрытой встрече с ним.

Ткачук известен также как один из создателей паблика и телеграм-канала "Повёрнутые на войне" - крупного российского провоенного ресурса. В этом канале о покушении пока не писали.

"В результате взрыва автомобиля пострадал Владимир Ткачук, он в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь", - цитирует ТАСС своего собеседника в правоохранительных органах.

Сообщается, что "Мерседес" Ткачука был подорван 4 августа в Большом Истоке. Водитель автомобиля, в котором Ткачук ехал как пассажир, погиб. Об этом пишут Mash и "Коммерсант".

Официальной информации о случившемся пока нет.

29 июля в Туле было совершено покушению на главу компании-производителя беспилотников "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрея Черезова. Об этом сообщили утром 29 июля провоенные телеграм-каналы, впоследствии информацию подтвердили ТАСС и другие государственные СМИ. Утверждается, что в Черезова трижды выстрелил неизвестный ночью в подъезде дома, Черезов получил ранения. Сообщалось, что его состояние "стабильное".