В Екатеринбурге произошёл выброс химического вещества

В поселке Рудный на юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального МЧС агентству уточнили, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Как рассказал источник "Интерфакса", сначала был взрыв, а после этого облако с серным запахом накрыло дачный поселок рядом с промзоной. На одном из видео, которое прислали в редакцию E1.ru, говорится , что невозможно что-либо разглядеть в радиусе 15 метров.

В МЧС информацию о взрыве не подтвердили и заявили, что угрозы жизни и здоровью людей нет. При этом источник "Интерфакса" утверждает, что жителей попросили закрыть окна и не выходить на улицу.