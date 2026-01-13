В Екатеринбурге прошли обыски у президента УрФУ

В Екатеринбурге проходят обыски у руководителей Уральского федерального университета (УрФУ), в том числе у его президента Виктора Кокшарова. Об этом сообщают уральские СМИ, в частности 66.RU и Ура.Ру, со ссылкой на источники. Официальных сообщений пока нет.

Как утверждает источник 66.RU, обыски проходят по делу о махинациях с федеральной недвижимостью, которая относится к имущественному комплексу (УрФУ), а также о незаконном выводе денег. Они проходят в кабинетах Кокшарова, первого проректора Даниила Сандлера, а также главного бухгалтера и ещё одного сотрудника вуза. Никто из них пока не задержан, и обвинений им не предъявлено.

Как пишет 66.RU со ссылкой на очевидцев, внутри здания работают "люди в масках", а сотрудники вуза боятся выходить из кабинетов и находятся "в панике". В пресс-службе университета заявили, что проходит "проверка".

Виктор Кокшаров с 2010 года занимал должность ректора УрФУ. В прошлом году его назначили президентом вуза, то есть он перестал быть его реальным руководителем. Новым ректором стал Илья Обабков.

УрФУ носит имя первого президента России Бориса Ельцина. Он был организован в 2009 году на базе Уральского государственного технического университета (в прошлом Уральский политехнический институт, в котором учился Ельцин). Это один из крупнейших вузов России. Виктора Кокшарова и Даниила Сандлера местные СМИ называют "людьми Пумпянского", имея в виду бизнесмена Дмитрия Пумпянского, структуры которого участвуют в финансировании университета.