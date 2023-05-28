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В Екатеринбурге прошёл автопробег в поддержку ЧВК "Вагнер"

Могилы бойцов ЧВК "Вагнер" в Самаре

В Екатеринбурге в воскресенье прошёл автопробег в поддержку ЧВК "Вагнер". Акция не была согласована с властями, однако её проведению полиция не препятствовала.

Более сотни автомобилей с полотнищами с символикой ЧВК проехали от торгового центра "Карнавал" до кладбища, где хоронят погибших в Украине наёмников "Вагнера". Как сообщает местное издание E1.ru, "на месте собрались водители на дорогих авто: Porsche, Mercedes-Benz G-класса, Land Rover, много блатных номеров". На кладбище прошёл молебен.

В Министерстве общественной безопасности Свердловской области назвали акцию незаконной, поскольку власти не согласовали автопробег. Материалы в отношении организаторов акции переданы в правоохранительные органы, — заявили в министерстве. Руководитель местного отделения ЧВК "Вагнер" с позывным "Стражник" (его настоящее имя не называется) сообщил, что подавал заявку, но власти её не удовлетворили. Теперь, по его словам, он готов отвечать в рамках закона.

Автопробег прошёл на фоне недавних заявлений основателя ЧВК Евгения Пригожина с критикой Минобороны и Администрации президента. Несколько дней назад Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли город Бахмут в Донецкой области, бои за который шли с прошлого лета, и теперь будут выведены на отдых, передав позиции в городе Минобороны. Украина официально не подтвердила потерю города, хотя и признаёт, что большая его часть контролируется Россией. Резкая риторика Пригожина в сочетании с его опорой на мощную вооружённую организацию ведёт многих комментаторов к предположениям о том, что у него есть политические амбиции.

В феврале у Пригожина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым произошёл публичный конфликт. Основатель ЧВК критиковал местные власти за то, что бойцов "Вагнера" хоронили без воинских почестей. Куйвашев в ответ посоветовал ему вернуться к кулинарному бизнесу (Пригожин - основатель корпорации "Конкорд", занимающейся продуктами питания и ресторанным бизнесом, он получил известность как "повар Путина"). Пригожин в ответ высказал мнение, что советский диктатор Иосиф Сталин расстреливал таких, как Куйвашев, и пригрозил ему, что народ "поднимет его на вилы".

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