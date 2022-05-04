В Екатеринбурге женщина вышла на антивоенный пикет, зашив себе рот 

В Екатеринбурге местная жительница Надежда Сайфутдинова вышла на пикет против войны в Украине, зашив себе нитками рот. В руках у неё был плакат с надписями "молчать нельзя", "война - это не мир", "свобода - это не рабство", "незнание - это не сила".

Спустя несколько минут полицейские задержали женщину и увезли её в отдел МВД, где, по словам Сайфутдиновой, сначала её собирались отправить в психиатрическую клинику, но затем отвезли к травматологу, чтобы осмотреть повреждения и удалить нитки. Позже задержанную отпустили.

Сайфутдинова рассказала правозащитному проекту "ОВД-Инфо", что рот она зашила сама - в знак протеста против введённой российскими властями военной цензуры.