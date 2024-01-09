В Эквадоре нападение в прямом эфире в телестудии

Группа вооружённых людей напала в телевизионной студии на участников прямого эфира. Об этом сообщает Би-би-си.

Телестудия ТС в городе Гуаякиль стала во вторник местом чрезвычайного происшествия с людьми в масках и огнестрельным оружием.

Сотрудники телеканала были отстранены от микрофонов, положены на пол, после чего трансляция прервалась.

С понедельника в Эквадоре было объявлено чрезвычайное положение в связи с побегом из тюрьмы и исчезновением лидера одной из организованных преступных группировок.

Полиция в городах Кито и Гуаякиль проводит спеальную операцию. Из здания телевизионного центра эвакуированы все сотрудники. Есть сообщения о задержании нескольких подозреваемых.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении "внутреннего вооружённого конфликта", назвав "террористическими" и "незаконными" несколько преступных группировок.

Университет в Гуаякиле объявил о временном прекращении административной и учебной работы — в связи с общественными волнениями по всей стране.

Преступникам удалось похитить семерых полицейских с момента объявления чрезвычайного положения. Оно было объявлено президентом Нобоа сразу после исчезновения в воскресенье из тюрьмы строгого режима босса группировки "Чонерос".

Официальные источники заявили, что заключённого по прозвищу Фито, чьё настоящее имя Адольфо Масиас Вильямар, уже не было в камере утром в воскресенье когда прибыли полицейские для его сопровождения в другую камеру того же тюремного комплекса.

Во вторник утром, 9 января, сорока заключённым удалось бежать из другой тюрьмы, в городе Риобамба. Среди них находился и один наркобарон, сообщает корреспондент Би-би-си в Эквадоре.

В настоящее время нет ясности отностилельно возможной связи между захватом телевизионной станции и побегами из тюрем. Однако, произошедшее явно свидетельствует, что в Эквадоре продолжает ухудшаться обстановка с точки зрения безопасности.