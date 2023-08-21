В Эквадоре прошли выборы после убийства одного из кандидатов

Во второй тур президентских выборов в Эквадоре выходят кандидат от левых сил Луиза Гонсалес, которая считалась фаворитом голосования, и бывший депутат, сын бизнес-магната Даниэль Нобоа. Согласно предварительным результатам подсчёта 75% голосов, Гонсалес набирает около 33%, Нобоа - около 24%. Второй тур пройдёт 15 октября.

Избирательная кампания была омрачена убийством одного из кандидатов, депутата Фернандо Вильявисенсио, известного своими антикоррупционными расследованиями. В кампании его заменил его коллега-журналист Кристиан Сурита, однако в бюллетене осталось имя Вильявисенсио, поскольку бюллетени к моменту убийства кандидата уже были напечатаны. В результате за Суриту, поставив галочку напротив фамилии Вильявисенсио, голосовали 16% избирателей.

По мнению наблюдателей, Вильявисенсио имел шансы на выход во второй тур. После его убийства динамика кампании изменилась, и на второе место вышел Нобоа, которому ранее не давали больших шансов на успех.

Гонсалес - протеже бывшего левого президента Эквадора Рафаэля Корреа, который сейчас живёт в изгнании за границей. Нобоа - сын бананового магната Альваро Нобоа, он позиционирует себя как кандидат-технократ, готовый провести реформы.