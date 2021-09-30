В эквадорской тюрьме из-за беспорядков погибли 116 заключенных

Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны после драки между членами банд в тюрьме города Гуаякиль, в результате которой погибли по меньшей мере 116 человек и 80 были ранены. Как минимум пять человек были обезглавлены, сообщает агентство Associated Press.

В тюрьме Литорал содержатся заключенные из эквадорских банд, которые, как считается, имеют связи с мексиканскими наркокартелями. Ее называют одной из самых опасных тюрем страны. Конфликт произошел между бандами Los Lobos и Los Choneros, которые борются за контроль над учреждением. По словам официальных лиц, во время драки заключенные использовали огнестрельное оружие, ножи и бомбы. Чтобы восстановить контроль над тюрьмой, туда направили 400 полицейских, двое были ранены.

В феврале в результате одновременных беспорядков в трех тюрьмах страны погибли 79 заключенных, в июле в тюрьме Литорал погибли 22 заключенных.

Причин роста насилия в тюрьмах Эквадора несколько. Через Эквадор идет транзитный поток кокаина из соседних Перу и Колумбии, а влиятельные мексиканские наркокартели действуют через местные банды. Также проблемой является переполненность тюрем и нехватка охранников.