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В экзаменах девятиклассникам предложили задачу о "государстве Z"

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсию материалов для собеседования учеников девятых классов по русскому языку и обществознанию. В них есть задания про "участницу спецоперации" и "государство Z". Внимание на это обратила "Медиазона".

В задании для итогового собеседования по русскому языку ученикам предлагается прочитать текст про фельдшера Екатерину Иванову, которая отправилась на войну в Украине и забирает раненых с поля, а также "совершила героический поступок". Затем ученики должны пересказать этот текст письменно и включить в рассказ цитату школьной подруги Екатерины Ивановой: "Катюша всегда была и остается отличницей… У нее характер боевой девчонки".

Другие задания в выпускном собеседовании не связаны с войной в Украине.

В демоверсии экзамена по обществознанию рассказывается о "государстве Z", в котором высшей ценностью являются права и свободы граждан. В этом задании предлагается ответить на вопрос, какой политический режим установлен в такой стране – диктаторский, авторитарный, демократический или тоталитарный.

Также в экзамене есть вопрос о том, что относится к традиционным российским "духовно-нравственным ценностям". К нему даются два варианта ответа: служение Отечеству и ответственность за его судьбу; взаимопомощь взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

  • На фоне войны с Украиной в России активизировалась государственная пропаганда среди детей. В школах учебная неделя начинается с исполнения гимна и поднятия флага, введены обязательные классные часы "Разговоры о важном", в рамках которых детям рассказывают о специальной военной операции – так Москва официально называет боевые действия против Украины.
  • Также в России появился новый учебник по отечественной истории для 11-го класса, который поступит в школы к сентябрю 2024 года. Издание РБК опубликовало фотографии нескольких страниц учебника, в частности посвящённых войне России против Украины. Уже по ним можно сделать вывод, что учебное пособие для старшеклассников по содержанию и риторике идентично государственной пропаганде.

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