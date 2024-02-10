В Элисте человек погиб при взрыве в образовательном центре

В столице Калмыкии Элисте вечером в субботу произошёл взрыв в помещении образовательного центра "Альтернатива", один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщает "База".

Власти Калмыкии подтвердили факт взрыва (в сообщении главы республики Бату Хасикова он назван "хлопком") и гибели человека. По официальным данным, пострадавших двое. Помещение, где произошёл взрыв, расположено в жилом многоэтажном доме. Его жильцы были эвакуированы в пункт временного размещения в школе.

"База" утверждает, что взрыв устроил один из посетителей образовательного центра, у которого произошёл конфликт с сотрудниками центра. Что именно взорвалось - пока не ясно.

Согласно информации с официального сайта, отмечает "База", в центре "Альтернатива" готовят психологов и обучают разрешению спорных и конфликтных ситуаций.