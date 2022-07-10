В Ельце за "дискредитацию армии" уволили завотделением больницы

В городе Елец Липецкой области уволен заведующий хирургическим отделением местной больницы Виктор Павленко. Его обвинили в дискредитации вооружённых сил. Врач состоит в партии КПРФ и собирался осенью баллотироваться от нее в городской совет.

Как пишет издание SOTA, Павленко не делал официальных антивоенных заявлений. Липецкое отделение КПРФ сообщает, что конфликт между Павленко и представителями местной власти был сугубо частным. Он возник 17 июня, когда врач с коллегами отмечали профессиональный праздник - День медика - на базе отдыха под Ельцом, где в то же время находились мэр Ельца Евгений Боровских и его приближённые, в том числе сотрудники местных прокуратуры и ФСБ. Там, по сведениям КПРФ, сопровождающим мэра послышалось, будто Павленко выкрикнул фразу "Слава Украине". Вызванный ими наряд полиции надел на 67-летнего хирурга наручники и доставил в районный ОВД.

После нескольких часов допроса Павленко дал признательные показания. 20 июня он был уволен с должности заведующего хирургическим отделением больницы. На Павленко заведено административное дело по статье о "дискредитации вооруженных сил", которое елецкому суду ещё предстоит рассмотреть.

Хирург Виктор Павленко имеет рабочий стаж более сорока лет. Он окончил медицинский институт в Луганске, тогда входившем в состав Украинской ССР.