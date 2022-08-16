В "Энергоатоме" заявили о самой масштабной с начала войны кибератаке

Украинское государственное предприятие "Энергоатом" сообщило во вторник, что официальный сайт компании подвергся самой масштабной с начала войны кибератаке.

Утверждается, что она была произведена с территории России хакерской группой "Народная киберармия", которая использовала для этого более 7 миллионов бот-юзеров, в течение трёх часов симулировавших сотни миллионов просмотров основной страницы "Энергоатома". При этом на предприятии отметили, что произошедшее существенно не повлияло на его работу.

Заявление "Энергодара" о масштабной кибератаке появилось на фоне напряжённой ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, которая находится на территории, оккупированной российскими войсками.

Киев и Москва обвиняют друг друга в обстрелах вблизи АЭС. На станции при этом продолжает работать украинский технический персонал.

Владимир Зеленский во вторник обвинил Россию в "ядерном терроризме". Президент Украины настаивает на санкциях против атомной отрасли России из-за обстрелов Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе.

ООН призвала Россию организовать вокруг станции демилитаризованную зону. Позицию поддержали несколько стран, включая США. Оккупационная администрация в Запорожской области в свою очередь заявила, что Западу надо призывать не к демилитаризации, а к введению режима тишины и жесточайшим санкциям за обстрелы АЭС.