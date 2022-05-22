В Энергодаре произошёл взрыв в доме назначенного Россией "мэра"

В городе Энергодар Запорожской области Украины, занятом в марте российскими войсками, утром в воскресенье произошёл взрыв в одном из жилых домов.

Как сообщил ряд проукраинских и пророссийских телеграм-каналов, в этом подъезде живёт самопровозглашённый глава администрации города Андрей Шевчик. Это бывший депутат горсовета от партии "ОПЗЖ", сотрудничающий с российскими военными.

По сообщению отказавшегося от такого сотрудничества мэра города Дмитрия Орлова, Шевчик ранен, как и несколько его охранников. Мирные жители, как утверждается, не пострадали. По другим сообщениям, самопровозглашённый мэр не пострадал, ранены только охранники.

Судя по распространяемым фото, сработало самодельное взрывное устройство. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Официальной информации российской стороны пока нет.

Жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, выходили на акции протеста против российской оккупации. В последние дни протестуют местные пожарные и спасатели - против ареста главы городской службы спасения. Российские СМИ и блогеры, в свою очередь, утверждали, что местные жители поддерживают Россию, указывая на участие части горожан в праздновании 9 мая.