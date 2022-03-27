В Энергодаре создан пророссийский "совет самоорганизации города" 

В украинском городе Энергодар, который после военного вторжения российских войск в Украину перешёл под контроль армии РФ, создан "общественный совет самоорганизации города". Его возглавил депутат горсовета, представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую в Украине называют "пророссийской", Андрей Шевчик.

В воскресенье Шевчик записал видеообращение, в котором сказал, что "совет будет заниматься вопросами ценообразования, координацией коммунальных служб и обеспечением города лекарствами", и что поддержку новому органу якобы оказывают местное казачество и ветераны войны в Афганистане.

В ответ действующий мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что "совет самоорганизации города является нелегитимным и не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины".

С начала вторжения на территорию Украины российские войска заняли десятки населённых пунктов. В подавляющем большинстве из них местные власти отказываются сотрудничать с россиянами. В пятницу вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что представители российских силовых структур похитили четырнадцать мэров городов страны, отказавшихся от сотрудничества.