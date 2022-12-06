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Гуманитарный коридор

"В эпицентре бури". Украинский модернизм под угрозой обстрела

Константин Акинша в Мадриде у полотна Олександра Богомазова "Заточка пил" (ок. 1927). Украинский Национальный художественный музей.

Гость "Гуманитарного коридора" - искусствовед Константин Акинша, специалист по русскому и украинскому авангарду, куратор открывшейся в Мадриде выставки из музеев Украины.

Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал "Гуманитарный коридор". По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие - Иван Толстой и Игорь Померанцев.

Иван Толстой: Мой сегодняшний собеседник — искусствовед, куратор выставочных проектов и журналист, киевлянин по рождению, Константин Акинша, специалист по искусству модернизма ХХ века. Он обладатель многочисленных профессиональных премий, среди которых премия Джорджа Полка за репортажи о культуре - и других наград.

Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны
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Константин Акинша: В эпицентре бури. Искусство во время войны
by Радио Свобода

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Среди важнейших тем исследований доктора философии Константина Акинши — проблемы реституции (то есть возвращения перемещенного искусства и утраченного культурного наследия), проблемы подделок русского и украинского авангарда.

Среди кураторских проектов Акинши - "Русский модернизм: взаимные пересечения немецкого и русского искусства", "Перманентная революция: украинское искусство сегодня".

Константин Александрович - директор-основатель британского проекта "Исследования авангардного искусства" и автор ряда монографий, в том числе книги "Прекрасная добыча: Советский грабеж художественных ценностей".

Мы записали нашу беседу, приуроченную к открытию в Мадриде в Музее Тиссен-Борнемисса большой выставки произведений украинского модернизма из музее Украины. С какими драматическими обстоятельствами пришлось столкнуться куратору и устроителям, рассказывает Константин Акинша.

Эвакуация была проведена частично, недостаточно и слишком поздно

Константин Акинша: 28 ноября в Мадриде, в Национальном музее Тиссена-Борнемисы открылась выставка "В эпицентре бури. Украинский модернизм: 1900-1930-е годы". Это выставка в своем роде уникальная, потому что организовывалась она во время войны со всеми вытекающими последствиями, которые уже превратились в легенды. Дело в том, что вывезти большую музейную выставку из Украины в теперешней ситуации задача отнюдь не простая. Идея появления этой выставки появилась у меня, когда началось российское вторжение. Я довольно много писал о необходимости эвакуации музеев. На мой взгляд, эвакуация эта была проведена частично, недостаточно и слишком поздно: большинство музейных коллекций остались там, где они и были, в лучшем случае, они были перенесены в подвалы.

Иван Толстой: Какова концепция выставки? Авангард и больше ничего? Как шло собирание этой экспозиции?

Константин Акинша: Концепция родилась раньше, чем началась война. Я пытался сделать эту выставку в течение нескольких лет. В 2018 году она уже должна была ехать в Венгрию, где планировалось показать ее в Музее Людвига в Будапеште. В последнюю минуту началось столкновение между венгерским и украинским правительствами, связанное с Законом об образовании, венгры заморозили все финансовые операции с Украиной или в поддержку Украины, что привело к тому, что страховка, которую венгерское государство должно было платить за выставку, тоже была заморожена, поэтому выставка в Венгрию так и не уехала.

Я не очень люблю слово «авангард», мне больше нравится термин «модернизм»

Я не очень люблю слово "авангард", мне больше нравится термин "модернизм". Концепция выставки сводится к тому, чтобы сделать обзорную выставку не об украинском модернизме, а о модернизме в Украине, охватывающую первую половину 20-го столетия.

Иван Толстой: Трудно ли было собирать сами картины с бору по сосенке? И что за бор?

Константин Акинша: Эта выставка имела две задачи: показать историю украинского искусства в первой половине ХХ века европейскому зрителю, который с ним абсолютно не знаком ни в какой форме, и вывезти в Европу лучшие картины из музейных коллекций Киева и держать их в Европе так долго, как это удастся. Как вы понимаете, они все равно находятся в опасности. Я не говорю о том, что Киев оккупируют русские войска, я в это не верю, но то, что какая-нибудь из российских ракет может по ошибке попасть в музей, я вполне допускаю. О точности российских ракет мы уже к сегодняшнему дню все знаем.

Иван Толстой: Вот говорят "русский модернизм" или "русский авангард". Это – понятно, имена тут напрашиваются сразу, выставки на эту тему были везде, только ленивый не знает о существовании этого течения, этих ракурсов в искусстве. А что собой представляет украинский модернизм?

Вадим Меллер. Композиция, 1919-1920. Украинский Национальный художественный музей.
Вадим Меллер. Композиция, 1919-1920. Украинский Национальный художественный музей.

Константин Акинша: Мы пытаемся избежать национализации художников, к которой некоторые горячие головы склонны, мы рассматриваем историю украинского искусства первой половины ХХ века, в первую очередь, концентрируясь на художниках, которые работали только в Украине, и художниках, которые провели в Украине некоторое время и оказали влияние на художественный процесс. Я вам приведу самый классический пример: это Казимир Малевич, из-за которого сегодня ломаются копья. Понятно, Малевич - великий художник и семь городов хотят быть его родиной, так же, как и родиной Гомера. Понятно, что Малевич оставил огромный след в истории искусства русского, повлиял на польское искусство, но повлиял он и на украинское искусство.

Вы знаете, что Малевич родился в Киеве, провел детство в Украине, после этого основные творческие годы жизни его прошли в России, но в конце 1920-х годов, когда в России ему начали перекрывать все пути, Малевича пригласили в Киев, и он несколько лет работал профессором в Киевском художественном институте. И не только работал, у него была своя мастерская, он разработал довольно интересную и сложную программу для этой мастерской, активно писал и активно публиковался в украинских журналах, в особенности, в "Новой генерации" в Харькове, планировал писать фрески в здании Украинской Академии наук. Мы как раз и привезли один из эскизов этих фресок в Мадрид. Естественно, что он оказал огромное влияние. У него было большое количество учеников, и мы считаем его частью художественной жизни Украины этого периода, а не принимаем участие в живом споре: русский художник Малевич или украинский? Потому что Малевич побольше и русского, и украинского, и польского искусства.

Иван Толстой: Какое еще из интересных имен вы назовете? Чья судьба представлена на мадридской выставке?

Анатолий Петрицкий. Портрет Михайло Семенко, 1929. Украинский Национальный художественный музей.
Анатолий Петрицкий. Портрет Михайло Семенко, 1929. Украинский Национальный художественный музей.

Константин Акинша: Там много судеб, я расскажу о нескольких именах или даже группах художников, которые представлены в Мадриде. Например, у нас довольно компактная, но сильная еврейская секция, в которой выставлены такие художники как Эль Лисицкий или Рыбак. Вы понимаете, что Эль Лисицкий не может быть квалифицирован как украинский художник, но после создания Украинской Народной Республики произошел интересный парадокс: с одной стороны, власти не могли остановить еврейские погромы, с другой стороны, они на политическом уровне пытались поддерживать еврейскую культуру. В это время в Киеве работает "Культур-Лига", еврейская культурная организация, которая становится магнитом, молодые художники стекаются со всей черты оседлости. И в это время приезжают в Киев и Лисицкий, и Рыбак, и многие другие. Очень живой период, он ограничивается двумя-тремя годами, но влияние это тоже оказало. С другой стороны, у нас есть чисто украинские группы, такие как бойчукисты. Это Михаил Бойчук, который создал довольно сильную и большую группу, которая следовала одному стилю, который Бойчук изначально определял как "нео-византизм", но потом к этому "нео-византизму" добавились многие элементы украинского влияния, икона, и так далее.

Бойчук и его ближайшие последователи были арестованы, обвинены в национализме, фашизме и расстреляны

Основной задачей бойчукистов было создание монументального искусства фресок. Сегодня их часто сравнивают с мексиканцами, с Диего Риверой. Фресок этих было реализовано очень много, но в конце концов Бойчук и его ближайшие последователи были арестованы, обвинены в национализме, фашизме и расстреляны, а большинство их произведений просто стерты с лица земли, эти фрески даже не закрашивали, а сбивали. Сегодня мы знаем их только по черно-белым фотографиям. И вот недавно обнаружили несколько фрагментов фресок в Одессе, которые не сбили, поленились, их просто замазали белой известкой. Их реставрация начиналась перед войной, но сейчас, естественно, не до этого. К счастью, в Национальном музее Украины остались их картины, их немного, но они есть.

Иван Толстой: Каково было отношение украинских музейщиков, искусствоведов, чиновников к отправке картин в Европу? Все-таки в такое время, как война, вывоз картин, вывоз искусства чреват проблемами: не станут ли они такими ди-пи (DP - displaced persons), перемещенными предметами на слишком долгие годы?

Константин Акинша: Естественно, они такими предметами не станут, потому что все принимающие страны подписывают довольно жесткие соглашения с Украиной, это все легко регулируется. Естественно, многих пугала практическая сторона – вывоз этих картин из Украины. Я думаю, что мы не сделали бы эту выставку, если бы не получили прямую поддержку президента Украины господина Зеленского. Он проект наш поддержал и это сыграло огромную роль. В проекте участвовало два больших украинских музея - Национальный художественный музей Украины и Музей театрального, кинематографического и музыкального искусства в городе Киеве.

Ни одна страховая компания в мире не будет сегодня страховать ничего, что движется по украинской территории

Вы представьте, как она готовилась, когда люди приходят в музей, в это время отключается свет, через пять минут начинается авиатревога, все должны спускаться в убежище. Или люди едут в музей и по дороге отключается метро, начинается тревога, они сидят четыре часа в метро. Это были довольно тяжелые условия для создания выставки, но самой тяжелой задачей было ее вывезти. Естественно, как вы можете себе представить, ни одна страховая компания в мире не будет сегодня страховать ничего, что движется по украинской территории. Страховку мы смогли осуществить только благодаря государственным гарантиям Украины. Дальше – транспорт. Чудом в Киеве остался филиал австрийской компании "Кунсттранс".

Иван Толстой: Это компания, которая перевозит предметы искусства?

Константин Акинша: Да. Вы же не будете перевозить произведения искусства в грузовиках для картошки. Естественно, это требует специально оборудованных грузовиков, специальной упаковки. Все это мы решили. Но произошла некоторая ошибка: мы не просчитали действий русского противника. Обычно Киев обстреливают по понедельникам. Вот прошел понедельник, все прекрасно, все погрузили, и 15 ноября, я этот день никогда не забуду, в 10:30 мне позвонила директор музея Юлия Литвиненко и сказала: "Все, грузовики ушли, я уже еле живая, иду домой отдыхать". Они трое суток провели в музее, пытаясь все это упаковать в подобных условиях.

Недолго она отдыхала: в 2 часа начинается самый массированный обстрел Украины за все время войны

Но недолго она отдыхала, потому что в два часа начинается самый массированный обстрел Украины за все время войны. Естественно, мы все в ужасе, но грузовики уже из Киева вышли. В принципе, россияне не обстреливают дороги и мало интересуются движущимися целями, потому что русские ракеты по движущим целям не попадают. Конечно, паника, все сидят на телефонах, мы постоянно отслеживаем передвижение этих грузовиков, они же рядом с какими-то городами проходят, которые тоже попадают под обстрелы, все это в живом времени и на предельных нервах. И вот уже грузовики подходят к польской границе. И мы уже ликуем, что все, мы проскочили.

В это время ракета - не то русская, не то украинская - попадает в польскую деревню. Естественно, в ту же секунду поляки закрывают границу, начинается общая паника, что мы на пороге третьей мировой, Польша начинает переброску войск к границам, и наши два грузовика стоят на границе. В 10 часов вечера я связываюсь с послом в Мадриде, посол связывается с украинским послом в Польше, в ночи подымают всех польских официальных лиц, которые могут отношение иметь в границе. Простояли грузовики на границе около 10 часов, и когда подняли всех, поляки пропустили их до того, как вообще какой-либо транспорт начали пропускать на территорию Польши. Таким образом они добрались до Мадрида. Это, конечно, опыт острых ощущений, но никакому куратору я бы их не пожелал.

Развеска в Музее Тиссена-Борнемисы.
Развеска в Музее Тиссена-Борнемисы.

Иван Толстой: Как двигались грузовики дальше и что было еще в пути? Из Польши они отправились в Мадрид?

Константин Акинша: Да, но это было уже легко, это было по накатанным дорогам, по традиционным маршрутам перевозки выставок. Естественно, нервов это отняло огромное количество. Когда эти грузовики-таки приехали в Мадрид, и приехали, что самое смешное, вовремя, несмотря на задержку на польской границе, когда они въехали во двор, у хранительницы мадридского музея началась истерика, она начала рыдать, люди все были на взводе.

Иван Толстой: Что собой представляет музей, где они представлены?

Константин Акинша: Фактически, это второй музей в Испании. Это национальный музей, в котором хранится коллекция семьи Тиссена-Борнемисы, которую все советские люди еще помнят с детства, так как ее привозили в 1980-е годы в Россию, показывали в Пушкинском музее в Москве, да и в Киеве в Национальном музее. Это собрание шедевров западного искусства - и старых мастеров, и, в особенности, модернизма. Естественно, у него такой устойчивый статус второго музея Испании. Количество людей, проходящих через музей, безгранично, это просто толпы людей. Но меня заинтересовал один факт. Я давно в Мадриде был, сейчас же месяц не туристический, а музеи полны. Ходят испанцы, мадридцы и в Прадо, и в музей Тиссена-Борнемисы, большие толпы людей.

Я начал выставку не с места, где она будет проводиться, а с каталога

Естественно, выставка эта привлекла огромное внимание. Когда появилась идея этой выставки, у меня еще не было места, куда она поедет, и я поступил довольно странным способом, не по нормальным правилам кураторской подготовки выставки. Я начал выставку не с места, где она будет проводиться, а с каталога. Потому что я сказал вам, что идея выставки пришла ко мне в начале войны, я начал стучаться в различные музейные двери, это все было очень сложно, у многих сверстаны планы на пять лет, у других нет денег. Согласился принимать эту выставку Музей Людвига в Кельне. Но принять он ее может только в мае следующего года. И так потихоньку-полегоньку дошел я до Мадрида. Потому что я долгие годы знаком с Франческой Тиссен.

Франческа не только коллекционер, но и филантроп, ее всегда волновали моменты разрушения культурного наследия. Во время войны в Югославии она вложила огромные средства и душу в реставрацию Дубровника, который был поврежден сербскими войсками во время известной осады. И когда началась война, она мне тоже через несколько дней позвонила и говорит: «Давай что-то делать». Мы создали с ней такую вотсапную группу, которая называется "Музеи для Украины", к которой присоединились многие музейные директора и кураторы Западной Европы, и в этой группе начали обсуждение этой выставки, идеи. Франческа, которая имеет отношение к мадридскому музею, где находится коллекция ее семьи и ее отца, она состоит там в наблюдательном совете, предложила эту идею директору музея. Благодаря этому выставка и поехала сначала в Мадрид. В следующем году она поедет в Кельн.

Чудом удалось удалось убедить большое британское издательство «Thames & Hudson» напечатать каталог без выставки

Чудом удалось удалось убедить большое британское издательство "Thames & Hudson" напечатать каталог без выставки, если я бы так мог назвать. Конечно, это больше, чем каталог, это книга на тему украинского искусства начала ХХ века, но в ней воспроизведены все картины, которые есть на выставке или могут оказаться в других редакциях этой выставки, которые последуют. В мае выставка переезжает в Кельн, где к ней добавятся картины украинских художников из собрания кельнского музея Питера Людвига. Мы надеемся, что Кельном путешествие выставки не ограничится, потому что после мадридского открытия существует огромный интерес - и культурный, и политический - к этому событию, поэтому, я думаю, что она будет показана еще в двух-трех европейских странах.

Иван Толстой: Если теперь политическую составляющую исключить из нашего разговора, все-таки каково место украинского модернизма (или модернизма, созданного на территории Украины) в истории мирового искусства?

Константин Акинша: Это очень интересный вопрос. Собственно говоря, это одна из тем, которой эта выставка посвящена. Это серьезная и важная школа со своей спецификой, естественно, с культурными связями и с русскими искусством, и с немецким искусством (не забудьте, что культурные связи эти были куда более интенсивны в 1920-е годы, чем позже), которая имеет свои очень специфические характеристики и должна быть возвращена в контекст истории европейского модернизма, или, по крайней мере, восточно- и центрально-европейского модернизма. Поэтому я очень счастлив, что этот проект начался, мы не ограничимся этой выставкой, мы серьезно сейчас обсуждаем возможность создания более серьезной истории украинского искусства этого периода и других выставочных проектов в рамках этой хронографии, и я буду очень рад, если это удастся. Мне было очень интересно видеть реакцию моих испанских коллег.

Испанцы, в принципе, покупали кота в мешке

Вы же понимаете, что об украинском модернизме искусствоведы в Москве имеют некоторое представление, более или менее его представляют себе в Северной Америке, потому что и в Америке, и в Канаде выставки проходили, там большая украинская диаспора, это всегда вызывало интерес, но в Европе об этом не знают ничего. Испанцы, в принципе, покупали кота в мешке. Имена Малевича и Лисицкого они знали, а все остальное было для них полной загадкой, и судили они по цветным небольшим картинкам, которыми мы обменивались в процессе организации выставки. Когда они открыли ящики, у них было просто детское счастье, они действительно были удивлены качеством этих работ. Выставка в Мадриде сделана великолепно, было огромным удовольствием работать с испанскими кураторами. Это большой музей, большие возможности, отличная система освещения, эти вещи просто заиграли там. Изначально, в первую очередь, выставка делалась по политическим причинам, а результат оказался не только и не столько политическим.

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