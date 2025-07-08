В Ереване идут обыски в компании "Электрические сети Армении"

В Ереване во вторник пришли с обысками в компанию "Электрические сети Армении" (ЭСА), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян. Она отметила, что сотрудникам запретили входить.

В Следственном комитете Армении заявили о "неотложных действиях". Обыски связали с уголовным производством "по расследованию экономических преступлений и контрабанды".

3 июля парламент страны принял поправки к ряду законов, позволяющие национализировать "Электрические сети Армении".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении. Компания принадлежит группе "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

По данным армянских СМИ, с утра обыски проводятся также в доме председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна, который является племянником Самвела Карапетяна.

Одновременно во вторник сообщается о драке между провластными о оппозиционными депутатами в парламенте Армении. Конфликт произошёл во время обсуждения ходатайства генпрокурора о возбуждении уголовного дела против депутата крупнейшей оппозиционной фракции "Армения" Артура Саргсяна . Следствие подозревает его наряду с арестованным архиепископом Армянской апостольской церкви Багратом Галстаняном в подготовке к совершению терактов и захвату власти в Армении.

Суд в Ереване арестовал Самвела Карапетяна 18 июня. Ранее он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, напала на Армянскую церковь и армянский народ". Карапетян пригрозил "вмешательством по-своему в кампанию против церкви, если политическим деятелям ничего не удастся". Первый вице-президент "Ташира" Нарек Карапетян анонсировал шествие в Ереване в знак протеста "против несправедливости и беззакония в стране".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил увольнением сотрудникам "Электрических сетей", которые примут участие в политической акции. Пашинян назвал комментарии Самвела Карапетяна угрозой стране, добавив, что ЭСА будет национализирована.

Группа компания "Ташир" заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении. Родившийся в Армении Карапетян основной бизнес ведёт в России. Forbes оценивает его состояние в 3,6 миллиарда долларов.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану, отмечает "Интерфакс". Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

В 2024 году архиепископ Баграт с благословления католикоса всех армян объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.





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