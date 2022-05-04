В Ереване многотысячная толпа окружила здания парламента и МИДа 

В Ереване около десяти тысяч горожан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прошли шествием по городу и окружили здание Национального собрания страны. Очевидцы сообщили Радио Свобода о нескольких стычках с полицией, которая оцепила парламент.

После этого часть протестующих выдвинулась к зданию МИДа, также окружив его. Один из участников акции сумел проникнуть внутрь помещения и вывесить флаг Нагорного Карабаха. Позже флаг сняли полицейские, задержав несколько человек. Митингующие при этом не расходятся. Один из лидеров армянской оппозиции Ишхан Сагательян призвал людей остаться на площади на ночь и "выбить двери" в здание МИДа, если их закроют. "Пусть все министры, которые не защищают права армян Нагорного Карабаха, идут к чёрту", – заявил он.

Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении 25 апреля. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021 году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.