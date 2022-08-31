В Ереване погибла бывший директор Internews Манана Асламазян

Бывший генеральный директор фонда Internews, лауреат премии ТЭФИ Манана Асламазян погибла в Ереване. Её сбил автомобиль. Об этом сообщила в фейсбуке журналист Виктор Мучник.

"Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Мы дружили тридцать лет... Должны были встретиться сегодня вечером. И не встретились. Не отзвонилась, что было на неё не похоже. Поехали искать. В реанимации сказали, что ничего сделать не могли», — написал Мучник.

Манана Асламазян родилась 10 января 1952 года в Ереване.

В России она возглавляла фонд Internews, который входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в США и занимался поддержкой независимых СМИ.

Асламазян — лауреат премии "Медиаменеджер России" 2002 года в специальной номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса", обладатель специального приза Академии Российского телевидения "За личный вклад в развитие российского телевидения» за подготовку кадров для регионального телевидения".

В 2002 году она была избрана в Национальную ассоциацию телерадиовещания, однако через пять лет ее исключили из-за уголовного дела о контрабанде валюты.

Как утверждало следствие, она якобы ввезла из Франции в Россию девять с пполовиной тысяч евро вместо разрешённых десяти тысяч долларов. Асламазян говорила, что не учла разницу в курсах валют. После этого журналистка уехала из России и покинула фонд Internews, а российское отделение Internews прекратило свое существование.

Открытое письмо в защиту Асламазян подписали более 1,2 тысячи российских журналистов. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело против журналистки переквалифицировали в административное.