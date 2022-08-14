В Ереване произошёл взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие

В ереванском торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода.

По данным МЧС, после взрыва начался пожар. По предварительным данным, в больницы доставлены семь человек. Под завалами ещё могут оставаться люди.

В соцсетях распространяются ролики, на которых видно, как над городом поднимается большой столб черного дыма. Пользователи предполагают, что могли взорваться фейерверки, но власти эту информацию пока не подтверждают.

"Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.