В Ереване пропала сбежавшая из семьи уроженка Чечни Айшат Баймурадова

В Ереване пропала уроженка Чечни Айшат Баймурадова – подопечная одного из правозащитных фондов, который помог ей сбежать от насилия в семье. Друзья Баймурадовой опасаются, что ее похитили и насильно вернули домой.

Соседи Айшат последний раз видели ее 15 октября – Баймурадова ушла на встречу с подругой из инстаграма и не вернулась. Позже выяснилось, что на девушку в соцсетях подписаны "люди из окружения Кадырова", пишет Даниил Чебыкин, омский активист, живущий сейчас в Армении. О ком именно идет речь, не уточняется.

На звонки и сообщения не отвечает ни сама пропавшая, ни подруга, с которой она должна была встретиться, сообщили в кризисной группе "СК SOS".

По данным источника редакции Кавказ.Реалии, Айшат Баймурадова сбежала из дома из-за домашнего насилия и недопонимания в семье.

Друзья Баймурадовой обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.