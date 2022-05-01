В Ереване протестующие против Пашиняна строят баррикады 

В воскресенье в центре Ереване состоялся митинг оппозиционных сил Армении, которые требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. После его формального окончания протестующие не разошлись, а начали сооружать баррикады из мусорных баков и скамеек, а также устанавливать палатки для проведения круглосуточной акции протеста. Сообщается о стычках с полицией. В данный момент площадь Франции, на которой собрались несколько тысяч горожан, оцеплена, движение автотранспорта вокруг неё прекращено.

Выступая перед собравшимися, один из лидеров оппозиции, экс-глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян, заявил, что митинг стал началом "реинкарнации армянской нации". "Мы обещаем нашим погибшим в войнах, что добьёмся цели", - также пообещал он.

Массовые протесты против Пашиняна начались в Армении 25 апреля. Оппозиция обвиняет его и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном, признав суверенитет этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха.

Никол Пашинян пришёл к власти в Армении в 2018 году на волне протестов против предыдущего правительства страны. В 2021-м году он был переизбран на досрочных выборах. При этом за время пребывания Пашиняна в должности премьер-министра, Армения потерпела поражение в вооружённом конфликте с Азербайджаном за спорные территории Нагорного Карабаха.