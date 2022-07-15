В Ереване во время заседания суда умер продюсер Армен Григорян

В Ереване во время заседания суда умер кинопродюсер Армен Григорян, которого обвиняли по делу о публичном унижении национального достоинства. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Григорян потерял сознание в зале суда. Судебные приставы и участники заседания пытались оказать ему первую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи подтвердили факт смерти 57-летнего продюсера. Что стало её причиной, неизвестно.

Суд должен был рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения для Григоряна, который был арестован в середине мая этого года. По версии Службы национальной безопасности Армении, Григорян публично унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской долин, поставив под сомнение их этническую принадлежность.

Армен Григорян был членом первой в Армении команды КВН Ереванского медицинского института, которая дважды становилась чемпионом клуба в 1992 и 1994 годах. Продюсер был оппозиционно настроен к нынешним властям Армении и придерживался пророссийских взглядов, сообщает РИА Новости. Григорян имел российское и армянское гражданство.