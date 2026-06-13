В Ереване задержали математика Михаила Вербицкого

Математика и блогера Михаила Вербицкого задержали в пятницу в аэропорту Звартноц в Ереване, сообщает "Дождь".

Как рассказал телеканалу сотрудник МВД, Вербицкий был задержан, так как он находится в розыске. Его поместили в изолятор временного содержания.

Юрист ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи "Ванадзор" Ани Чатинян сообщила, что задержание связано с уголовным делом против Вербицкого в России.

"Прокурор должен решить, освобождать его или будет арест. Будут сейчас обсуждать вопрос, отправляет Россия запрос на экстрадицию или нет", – сказала Чатинян. Юрист добавила, что, если Россия отправит запрос на экстрадицию, Вербицкого арестуют на 40 дней, в обратном случае его должны освободить через 72 часа.