В Ереване задержали математика Михаила Вербицкого

Математика и блогера Михаила Вербицкого задержали в пятницу в аэропорту Звартноц в Ереване, сообщает "Дождь".
Как рассказал телеканалу сотрудник МВД, Вербицкий был задержан, так как он находится в розыске. Его поместили в изолятор временного содержания.
Юрист ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи "Ванадзор" Ани Чатинян сообщила, что задержание связано с уголовным делом против Вербицкого в России.
"Прокурор должен решить, освобождать его или будет арест. Будут сейчас обсуждать вопрос, отправляет Россия запрос на экстрадицию или нет", – сказала Чатинян. Юрист добавила, что, если Россия отправит запрос на экстрадицию, Вербицкого арестуют на 40 дней, в обратном случае его должны освободить через 72 часа.
- В 2024 году против Михаила Вербицкого возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности. Причиной, предположительно, могли стать высказывания в поддержку Украины и сомнения в правильном ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле".
- В январе 2025 года Росфинмониторинг внёс математика в реестр "экстремистов и террористов". Вскоре после этого МВД России объявило его в розыск.
- Михаил Вербицкий был известен в 2000-х годах как деятель русскоязычного сегмента интернета. С середины 2010-х годов живёт за границей. В своем блоге математик резко критикует российские власти, выступает против войны с Украиной.
- В Армении не первый раз задерживают граждан России, объявленных в розыск на родине. На данный момент не известно ни одной выдачи фигурантов политически мотивированных уголовных дел, хотя между странами заключено соглашение об экстрадиции разыскиваемых.