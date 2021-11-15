В ЕС обсуждают возможные санкции против "Группы Вагнера"

Государства-члены ЕС решили подготовить список санкций для последующего их применения к российским наёмникам. Речь идёт о тех участниках военизированных формирований, которые могут быть размещены в Западной Африке, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает Reuters, в начале осени появилась информация о переговорах малийской военной хунты с российской стороной о дислокации российской частной военной компании "Группа Вагнера". Французское правительство тогда назвало непримелемой такую перспективу, поскольку в регионе присутствуют французские войска.

Вопрос об участии наёмников в конфликтах на западе Африки обсуждался 15 ноября в Брюсселе в кулуарах встречи министров иностранных дел Европейского союза по ситуации в Мали.



По словам Ле Дриана, санкции будут направлены и против тех компаний, которые сотрудничают с "Группой Вагнера".



Официальные французские представители заявляют, что малийская хунта намерена привлечь наемников для сохранения власти - после истечении переходного периода. Президентские и парламентские выборы в Мали, намечены на 27 февраля 2022 года.



Как отмечают западные СМИ, отношения между Францией и её бывшей колонией обострились в июне - после заявления Франции о реорганизации своей контртеррористической миссии, в которой участвуют 5000 военнослужащих.



"Голос Америки" приводит данные агентства Reuters о признаниях "более десятка лиц", связанных с "Группой Вагнера", о тайных боевых операциях. Эти лица сообщили, что частная военная компания следовала указаниям Кремля в Ливии, Сирии и на Украине. Российские власти отрицают свою причастность к действиям наёмников.

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