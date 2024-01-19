В ЕС в 2024 значительно вырастет производство снарядов для Украины

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что предприятия стран ЕС способны произвести в текущем году не менее 1 300 000 артиллерийских снарядов.

Бельгийская франкоязычная компания RTBF цитирует высказывание европейского комиссара: "Мы переживаем решающий момент в поддержании нашей коллективной безопасности (...) Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами".

Бретон выступил в пятницу в Таллине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, Европейская комиссия продолжит работать над увеличением производственных мощностей и к концу 2024 года, возможно, станет возможным выпуск до 1,3 - 1,4 миллиона снарядов. Бретон заявил, что и в дальнейшем, в 2025 году, выпуск снарядов будет наращиваться.

Канал RTBF уточняет, что еврокомиссар не стал называть нынешние объёмы производства снарядов — по причине секретности таких данных.

На пресс-конференции в Таллине Бретон отметил, что приоритетной задачей является поставка Украине наибольшей части произведённых в Европе снарядов. При этом, как сообщает RTBF, перед оборонной промышленностью ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и восстановить собственные резервы.

Уже в марте или апреле, по словам европейского комиссара, будет решена ранее поставленная задача — довести годовое производство снарядов до одного миллиона.