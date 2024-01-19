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В ЕС в 2024 значительно вырастет производство снарядов для Украины

Тьерри Бретон, член Европейской Комиссии, отвечающий за развитие внутреннего рынка ЕС
Тьерри Бретон, член Европейской Комиссии, отвечающий за развитие внутреннего рынка ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что предприятия стран ЕС способны произвести в текущем году не менее 1 300 000 артиллерийских снарядов.

Бельгийская франкоязычная компания RTBF цитирует высказывание европейского комиссара: "Мы переживаем решающий момент в поддержании нашей коллективной безопасности (...) Европа должна и продолжит поддерживать Украину всеми средствами".

Бретон выступил в пятницу в Таллине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, Европейская комиссия продолжит работать над увеличением производственных мощностей и к концу 2024 года, возможно, станет возможным выпуск до 1,3 - 1,4 миллиона снарядов. Бретон заявил, что и в дальнейшем, в 2025 году, выпуск снарядов будет наращиваться.

Канал RTBF уточняет, что еврокомиссар не стал называть нынешние объёмы производства снарядов — по причине секретности таких данных.

На пресс-конференции в Таллине Бретон отметил, что приоритетной задачей является поставка Украине наибольшей части произведённых в Европе снарядов. При этом, как сообщает RTBF, перед оборонной промышленностью ЕС стоит двойная задача: оказать военную помощь Украине и восстановить собственные резервы.

Уже в марте или апреле, по словам европейского комиссара, будет решена ранее поставленная задача — довести годовое производство снарядов до одного миллиона.

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