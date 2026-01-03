В ЕС выросло число депортаций, оно близко к рекордному

В 2025 году значительно вырос уровень депортаций мигрантов, не имевших законных оснований для пребывания в ЕС, из Европейского союза. Об этом заявил член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы миграции, Магнус Бруннер в интервью газете Welt am Sonntag в субботу, 3 января. Его цитирует Deutsche Welle.

По словам Бруннера, уровень депортаций в 2025 году будет выше, чем во все предыдущие годы, начиная с 2019-го. Уровень депортаций вырос с 19 до 27%. "Этого далеко недостаточно", подчеркнул он, отметив, что принятие новых мер по регулированию миграции позволит ускорить депортации мигрантов, пребывающих в ЕС нелегально или получивших отказ в убежище.

В прошлом году, в частности, член Еврокомиссии представил планы по созданию новой "Единой европейской системы возвращения", напоминает Welt am Sonntag. Согласно плану, льготы для мигрантов, отказывающихся сотрудничать с властями, будут значительно сокращены. Если власти сочтут, что человек, которому отказано в предоставлении убежища, может сбежать, его можно будет задержать на срок до 24 месяцев в ожидании депортации, а совершивших преступление предполагается задерживать на неопределённый срок вплоть до высылки из страны.

ЕС также впервые утвердил общий список безопасных стран происхождения. Это должно ускорить депортацию людей в Египет, Марокко, Тунис, Индию, Косово, Бангладеш и Колумбию. Для просителей убежища из этих стран предполагаются ускоренные процедуры, в том числе непосредственно на границах или в транзитных зонах. Кроме того, предполагается создание центров для просителей убежища в ЕС в третьих странах.

Тема миграции является одной из важнейших для популистских политических сил. Нынешнее руководство Еврокомисии и многих стран ЕС ужесточают правила и процедуры, связанные с миграцией, в том числе стремясь лишить популистов возможности утверждать, что власти поощряют бесконтрольную миграцию.