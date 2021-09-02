В ЕСПЧ передали дело норвежского СМИ, заблокированного в России

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передали дело норвежского регионального издания "Баренц Обзервер", которое заблокировано на территории России по иску Роскомнадзора. Об этом говорится на сайте издания.

Сайт заблокировали в июле 2019 года из-за статьи о Дане Эрикссоне - коренном сааме, который сумел принять свою гомосексуальную ориентацию и преодолеть психологический кризис. Роскомнадзор утверждает, что статья "пропагандирует суицид".

Издание пыталось в российских судах отменить решение о блокировке ресурса, но безуспешно. В итоге редакция "Баренц Обзервер" обратилась в ЕСПЧ. Дело заявлено о нарушении статьи 10 Европейской конвенции (свобода СМИ, выражения мнения, распространения информации) и статьи 13 в совокупности со статьей 10 (право на эффективное средство правовой защиты).

В 2017 году главного редактора "Баренц Обзервер" Томаса Нильсена не пустили в Россию. Российский МИД объяснял это ответной мерой на то, что Норвегия присоединилась к санкциям против России. Сам Нильсен в это не верит и считает, что за запретом на въезд стоит ФСБ. Он пытался оспорить запрет на въезд в суде, но безрезультатно. Нильсен также обратился в ЕСПЧ. Его дело приняли, но дата рассмотрения неизвестна.