В ЕСПЧ прошли слушания по делу "Украина против России"

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду, 13 декабря, прошли слушания по делу "Украина против России". Так называемое "крымское дело" основано на трёх жалобах, поданных Украиной в ЕСПЧ в 2014, 2015 и 2018 годах. На слушаниях присутствовали представители украинской власти, но Россия как государство-ответчик своих представителей в Страсбург не отправила, сообщает "Немецкая волна".

Киев обвиняет Москву в грубых нарушениях ряда статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в аннексированном Крыму.

Поскольку ситуация на аннексированном полуострове де-факто контролируется Москвой, Россия должна отвечать за грубые нарушения прав независимых журналистов, активистов, представителей крымскотатарского сообщества и украинцев, открыто выражавших протест против российской оккупации Крыма, заявили представители Украины в суде.

В марте 2022 года Россия была исключена из состава Совета Европы (СЕ) за вооруженную агрессию против Украины, а с 16 сентября того же года официально перестала быть стороной ЕКПЧ. Однако "со страны, которая уже не является членом СЕ, не снимаются обязательства касательно действий, совершенных до того, как она перестала быть членом организации", заявила во вступительном слове председатель суда Сиофру О'Лири.

По ее словам, для общения с правительствами Украины и России по "крымскому делу" ЕСПЧ продолжает использовать "безопасный сайт". Однако правительство России не отвечает на письма, размещённые судом на этом сайте, и не комментирует доказательства, представленные страной-истцом. Такое поведение российских властей, согласно правилам ЕСПЧ, не ведёт к автоматическому одобрению жалобы истца, но и не является основанием для прекращения рассмотрение жалобы. Поэтому слушания по "крымскому делу" ЕСПЧ провёл без участия российской стороны.