В Эстонии советские памятники уберут из общественных мест

Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В стране остается до 400 монументов советской эпохи.
"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что памятники расположены по всей стране и принадлежат местным властям, которые сами должны определить сроки демонтажа памятников.
Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где местные жители выступили против его устранения. Накануне около ста человек собралось около момента, чтобы защитить его от сноса. При этом официальных сообщений о демонтаже танка не было, а мэр города Катри Райк назвала это "провокацией из соцсетей".
Премьер-министр отметила, что танк принадлежит Нарве, но ответственность за его перемещение должно взять на себя правительство Эстонии, поскольку монумент "имеет символическое значение", а его удаление может вызвать общественную напряженность.
Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что для скорейшего демонтажа танка следует созвать внеочередное заседание парламента, что позволит убрать танк в течение месяца.
- В апреле 2007 года в Эстонии прошли массовые волнения в связи с переносом памятника Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра Таллина на Воинское кладбище. В первую ночь столкновений ранения получили 57 человек, среди них 13 полицейских. Один человек умер в больнице от ножевых ранений, полученных в ходе беспорядков. В полицию было доставлено около 300 человек, из которых треть - этнические эстонцы.
- Эти действия правительства Эстонии вызвали негативную оценку в руководстве и обществе России. Проправительственные активисты в России призывали пикетировали эстонское посольство, бойкотировали эстонские товары, призывали не ездить в Эстонию.
- После беспорядков были арестованы лидеры "Ночного дозора" Дмитрий Линтер и Максим Рева, а также комиссар пророссийского движения "Наши" в Эстонии - 18-летний Марк Сирык. Всем троим были предъявлены обвинения в организации протестных акций. В 2009 году они были оправданы уездным, а затем и окружным судом.
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