В еврейской части кладбища в Вене произошёл пожар

В еврейской части Центрального кладбища Вены в ночь на 1 ноября произошёл пожар. Выгорела часть ритуального зала, пострадавших нет. На внешних стенах кладбища неизвестные нарисовали свастику. Об этом сообщил глава еврейской общины Австрии Оскар Дойч.

На фоне военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа после нападения на юг Израиля 7 октября радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в Европе участились случаи проявления антисемитизма.

В частности, в Париже и пригородах на стенах домов, где проживают еврейские семьи, появились звёзды Давида. По данным журналистов телеканала TV9 Network, к случившемуся могут быть причастны исламские радикальные активисты.

Французские СМИ также сообщают, что несколько десятков школ получили электронные письма с угрозами взрыва. Автор сообщения потребовал два миллиона евро, которые должны быть переведены на счёт в Марокко.

В германии в конце октября, через несколько часов после взрыва рядом с госпиталем в Газе неизвестные напали на еврейскую школу и синагогу. Германские власти выразили обеспокоенность по поводу возможного роста антисемитских настроений.

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