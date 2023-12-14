В Европе арестованы семь предполагаемых сообщников ХАМАС

В европейских странах полицией арестованы предполагаемые сообщники ХАМАС – организации, признанной террористической в США и Евросоюзе. Как уточняет Би-би-си, задержаны три человека в Дании, три в Германии и один в Нидерландах. Полиция подозревает их в подготовке нападений на еврейские учреждения.

По сообщению правоохранительных органов, среди задержанных как граждане европейских стран, так и граждане Ливана и Египта.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что, по данным следствия, задержанные из Германии и Нидерландов планировали устроить в Берлине тайный склад оружия, чтобы оттуда поставлять его сообщникам в разных странах Европы. Утверждается, что они были связаны с боевым крылом ХАМАС – "бригадами аль-Кассама", а инструкции получали из Ливана. При этом впервые в поле зрения сил безопасности они попали ещё прошлым летом, до нападения ХАМАС на Израиль 7 октября этого года.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен оценила угрозу терроризма с участием ХАМАС в Европе как "весьма серьёзную". Министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард согласился: предполагаемый заговор - "трагическое подтверждение того, что евреи в Дании под угрозой", сказал он. Однако он заявил, что пока нет оснований повышать официальный уровень террористической опасности.