В Европе просят продлить послабления для новой системы въезда в Шенген

Девять европейских стран попросили Еврокомиссию продлить действие послаблений при запуске системы контроля въезда и выезда – Entry/Exit System (EES). Об этом пишет Politico.

EES должна заменить штампы в паспортах цифровой системой, которая фиксирует даты въезда и выезда путешественников из Шенгенской зоны, а также собирает биометрические данные – фотографии лица и отпечатки пальцев.

Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария заявили комиссии по внутренним делам и миграции о серьёзных трудностях с внедрением системы. Они хотят сохранить резервный механизм, позволяющий пограничникам временно приостанавливать сбор биометрии при сбоях и больших очередях.

Срок действия этого механизма должен истечь 6 сентября. В Еврокомиссии заявили, что законодательство уже предусматривает определённую гибкость, включая возможность временно не собирать биометрические данные в летний период.

Ранее Financial Times сообщала, что запуск системы предварительного разрешения на въезд ETIAS перенесён как минимум на 2027 год. Это произошло после жалоб авиакомпаний и аэропортов на трудности, связанные с внедрением EES.

EES – новая автоматизированная система пограничного контроля в странах Шенгенской зоны. Она должна заменить штампы в паспортах цифровой записью о въезде и выезде граждан третьих стран.

В базе будут сохраняться паспортные данные, фотография лица, отпечатки пальцев, а также время и место пересечения границы. Официально EES вводится для ускорения и модернизации пограничного контроля, но система также должна усилить миграционный и силовой контроль – в частности, автоматически выявлять тех, кто превысил разрешённый срок пребывания, использовал чужие документы или ранее получал отказ во въезде.



