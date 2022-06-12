В европейских столицах прошли акции протеста, приуроченные ко Дню России 

В воскресенье в нескольких европейских столицах прошли антивоенные акции, организованные, в основном, российскими эмигрантами и приуроченные ко Дню России. Самые массовые из них, с числом участников от ста до пятисот человек, состоялись в Лондоне, Варшаве, Берлине, Хельсинки, Париже, Праге, Вене, Тбилиси и Ереване.

Отмечается, что в уличном шествии в столице Великобритании вместе приняли участие эмигранты из России, беженцы из Украины и местные жители. Они прошли от Арки Веллингтона до здания российского посольства, скандируя: "Свободу России, мир Украине", "Путин и Лукашенко - террористы", "Россияне хотят мира" и "Путин - убийца".

В Варшаве организаторы акции назвали её "День России без путинизма". Участники шествия начали его от посольства Украины и дошли до посольства России.

В Тбилиси акция прошла у бывшего здания посольства России. Участники принесли на неё так называемые альтернативные российские флаги, бело-сине-белые, а также нарисовали "народный алфавит", в котором каждая буква обозначала слово, символизирующее путинскую Россию - например, "П" - "пытки", "У" - "убийства", "Ц" - "цензура".

Ещё одна акция против российской военной агрессии прошла в Киеве. Активисты вывесили на здание бывшего посольства РФ полотно с надписью "Последний День России", а вокруг него установили могильные кресты.